Gran Turismo uitermate realistisch in 4K met HDR

"Om het spel compatibel te maken met HDR, moesten we een camera ontwikkelen die de wereld ook in HDR-formaat kan capturen. We hebben een camera ontwikkeld die uiteindelijk 100x meer de dynamic range kan capturen dan een normale camera van tegenwoordig. De wereld van 4K 60fps HDR is iets dat we nog niet hebben gezien op de PS4 Pro. De filmtheaters en de broadcast media kunnen dit niveau niet bereiken." De game Gran Turismo Sport zal extreem realistisch gaan worden op de PlayStation 4. Het spel draait niet alleen op 60 frames per seconde in 4K, maar zal ook HDR ondersteunen. Kazunori Yamauchi, producer van de game, laat via de PSU weten dat het spel beschikt over features die andere games nog nooit hebben gerealiseerd.