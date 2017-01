Black Sea Games keert terug als gamestudio

4 jan. 2017 07:21 07:21

Enkele weken geleden besloot Crytek enkele studio's te sluiten, waaronder Crytek Black Sea. Echter zou een nieuwe studio met de naam Black Sea Games weer ontstaan zijn. Die naam komt je misschien bekend voor, aangezien deze in 2004 Knights of Honor en in 2008 Worldshift ontwikkelde. Deze games werden ontwikkeld door Black Sea Studios wat later Crytek Black Sea werd. Vesselin Handjiev zal de managing director worden van de nieuw opgerichte studio. Men zou al bezig zijn met een nieuw project, al zijn details nog niet bekend gemaakt.