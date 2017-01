Crystal Dynamics heeft aangekondigd dat Rhianna Pratchett besloten heeft om de studio te verlaten. Ze wil zich op iets anders richten. Sinds 2013 was ze lead writer van de Tomb Raider game en Rise of the Tomb Raider. Volgens Crystal Dynamics heeft Rhianna geholpen in het herrijzen van Lara Croft en de gamesreeks. De titels werden goed ontvangen en scoorden zelfs dermate goed dat ze bij de toppers van de afgelopen jaren gezet mogen worden. Wie de schrijfster gaat opvolgen is nog niet bekend.