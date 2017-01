4 jan. 2017 17:57 17:57

Via de Japanse website 4Gamers zou FromSoftware bekend hebben gemaakt dat het werkt aan diverse, nieuwe projecten. De studio kennen we natuurlijk van games als Bloodborne, Demon's Souls en Dark Souls. Volgens producers Teruyukui Toriyama en Masaaki Tamagiwa zouden de nieuwe games al in dit jaar moeten uitkomen. Om wat voor titels het gaat is nog niet bekend. Gezien de recente verschijning van Dark Souls III lijkt het er echter niet op dat men deze franchise alweer gaat uitbreiden.