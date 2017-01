9 jan. 2017 06:47 06:47

Injustice 2 zal voor de Xbox One en PlayStation 4 lanceren op 16 mei aanstaande. Dat heeft NetherRealm Studios bekend gemaakt. De DC Universe-set fighting game is een sequel op het in 2013 gelanceerde Injustice: Gods Among Us. Speelbare karakters zijn onder andere Aquaman, Batman, Deadshot, Harley Quinn, Supergirl, SUperman en Wonder Woman.