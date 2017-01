Geen HDR voor Shadow Warrior 2

9 jan. 2017 06:51 06:51

Shadow Warrior 2 developer Flying Wild heeft bekend gemaakt dat het waarschijnlijk geen features als HDR zal ondersteunen met haar nieuwe game. Het spel is al een paar keer uitgesteld en men wil niet nogmaals de game uit gaan stellen. De titel zal in april uit gaan komen. Omdat men met tijdgebrek te maken heeft zal HDR niet ondersteund worden op de Xbox One en PlayStation 4. High dynamic range is tegenwoordig net als 4K een interessante feature geworden. Shadow Warrior 2 ondersteunt wel de PS4 Pro, al heeft men geen specifieke verbeteringen voor deze console doorgevoerd.