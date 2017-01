Nintendo Switch zou voor 250 Euro verkocht worden

Volgens het Japanse Nikkei zal de Nintendo Switch lanceren voor een prijs van rond de 25.000 Yen. De prijs van de Switch zal daarmee dus lager uitkomen dan die van de Nintendo Wii U. Het basic model werd namelijk voor 26.250 Yen verkocht. Het bedrag van 25.000 Yen komt neer op ongeveer 213 Dollar, maar we kunnen ervan uitgaan dat dit fors naar boven afgerond zal worden naar 250 Dollar en 250 Euro. Nintendo heeft de prijs nog niet officieel bekend gemaakt. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid eind deze week gebeuren, tijdens de presentatie van de nieuwe console.

Belangrijk : Dit nieuwsbericht is gebaseerd op een gerucht dat nog niet officieel bevestigd is. Evilgamerz probeert zo nauwkeurig mogelijk om te gaan met geruchten en plaatst dan ook niet de alledaagse berichten die naar buiten komen via willekeurige bronnen. Pas als diverse (betrouwbare) bronnen met dezelfde melding komen zullen ook wij hiervan melding maken. Geruchten dienen echter niet direct als 100% correct opgevat te worden, maar kunnen weldegelijk kloppen. Houdt hiermee rekening als je commentaar geeft op het bericht.



