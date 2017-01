Ubisoft onthult meerdere games voor Nintendo Switch

13 jan. 2017 10:43 10:43

Just Dance 2017, Rayman Legends: Definitive Edition en Steep zijn onderdeel van de line-up voor Nintendo Switch.



Ubisoft staat altijd vooraan als het gaat om innovatie in de videogame-industrie, wat zich onder meer uit in verschillende games voor ieder nieuw platform. Ubisoft en Nintendo werken al jaren samen om spelers originele, creatieve en memorabele game-ervaringen te bieden. De Nintendo Switch combineert het beste van twee werelden: mobiel gamen op een handheld en traditioneel gamen op een console in je huiskamer. Deze nieuwe console geeft Ubisoft de mogelijkheid om nieuwe, frisse, creatieve ideeën uit te voeren en grenzen te verleggen.



“Ubisoft brengt Just Dance 2017, Rayman Legends: Definitive Edition en Steep naar de Nintendo Switch. We zijn trots om zo nauw met Nintendo samen te werken rondom deze nieuwe console. Zo kunnen we spelers geweldige games en ervaringen bieden op een apparaat dat dezelfde filosofie hanteert als wijzelf: een focus op toegankelijkheid en het samenbrengen van mensen”, aldus Xavier Poix, Managing Director van Ubisofts Franse studio’s. “Deze drie games zijn slechts het begin. Op een later moment delen we meer over andere projecten voor de Nintendo Switch.”



Just Dance 2017 – Dans met iedereen – waar je maar wilt, wanneer je maar wilt

Just Dance 2017 is de eerste Ubisoft-game die samen met de lancering van de console verschijnt op Nintendo Switch. De megahit “How Deep Is Your Love” van Calvin Harris & Disciples is een exclusief nummer voor spelers op Nintendo Switch via Just Dance Unlimited.* Deze hit wordt toegevoegd aan de 40 tracks die al in de game zaten op andere platformen, met hits zoals “Sorry” van Justin Bieber, “Lean On” van Major Lazer Ft. MØ & DJ Snake, “Don’t Wanna Know” van Maroon 5, “Single Ladies (Put a Ring on It)” van Beyoncé en “Don’t Stop Me Now” van Queen. Nintendo Switch spelers ontvangen drie maanden gratis toegang tot Just Dance Unlimited, de dance-on-demand streamingservice, met meer dan 200 extra’s nummers en toegang tot exclusieve nummers, die constant worden aangevuld.



Just Dance 2017 is toegankelijker dan ooit nu je letterlijk overal kunt spelen. Met zes spelers tegelijk speel je met de Joy-Con™ controllers of met de Just Dance Controller App op je smartphone met iOS of Android.



Rayman Legends: Definitive Edition – Ontdek Raymans legendarische werelden

De geliefde Rayman is terug met Rayman Legends: Definitive Edition, de ultieme versie van het geprezen Rayman Legends van Michel Ancel. Deze versie van de game bevat alle oorspronkelijke opties, plus een aantal gloednieuwe verrassingen. Nintendo en Rayman zijn al sinds het begin van de serie aan elkaar verbonden, met onder andere Rayman Advance op de Game Boy Advance, Rayman 2 The Great Escape voor de Nintendo 64 en Rayman Raving Rabbids op de Nintendo Wii.



In Rayman Legends ontdekken Rayman, Globox en de Teensies een aantal bijzondere schilderijen in een betoverd bos. Ieder schilderij blijkt een verhaal te vertellen over een andere mythische wereld. Voor ze het weten worden ze in de schilderijen gezogen en begint het avontuur. Al rennend, springend en vechtend moeten ze hun weg door de levels vinden, de wereld redden en de geheimen van ieder legendarisch schilderij ontdekken.



Steep – Ervaar extreme sporten in de besneeuwde open wereld van de Alpen

In Steep snowboarden, skiën, wingsuiten en paragliden spelers door de gigantische open wereld. Hier vinden zij diverse uitdagingen en prachtige uitzichten. Steep is ontwikkeld voor een doelgroep die alles met elkaar deelt, zo ook hun ervaringen in deze game. Door de naadloze multiplayer komen spelers elkaar spontaan tegen op de besneeuwde bergtoppen van de Alpen. Vervolgens strijden ze samen of tegen elkaar voor de hoogste plek op de ranglijsten. Bovendien wordt Steep dit jaar aangevuld met een gratis update die spelers in staat stelt nieuwe avonturen te beleven in Alaska.