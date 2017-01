Kingdom Hearts HD 2.8 vanaf 24 januari op PS4

16 jan. 2017 16:24 16:24

Hoofdrolspelers van de serie, Sora en Riku, leggen het Mark of Mastery-examen af ter voorbereiding op toekomstige bedreigingen. De kenmerkende actie van de Kingdom Hearts-serie is geëvolueerd, zodat spelers snellere gevechten kunnen voeren en de omgeving in een noodtempo kunnen verkennen.



Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue is een compilatie die een in high definition geremasterde versie van het populaire Kingdom Hearts [Dream Drop Distance] HD naar PlayStation 4 brengt. Kingdom Hearts [Dream Drop Distance] HD, dat oorspronkelijk is uitgebracht in 2012, is een volledig in HD geremasterde versie van Kingdom Hearts 3D [Dream Drop Distance].



De HD geremasterde versie van Kingdom Hearts bevat tevens:



Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep ? A Fragmentary Passage

Een volledig nieuwe speelbare episode die is gelinkt aan het verhaal van Kingdom Hearts III, en plaatsvindt na de verhaallijn van Kingdom Hearts Birth by Sleep. De episode wordt verteld vanuit het perspectief van Aqua.



Kingdom Hearts [chi] Back Cover

Een nieuwe HD-film die het mysterieuze verhaal vertelt over de Foretellers, zodat de eerste stukken uit de geschiedenis van de serie met elkaar worden verbonden. Deze stukken zijn te zien in de binnenkort verwachte mobiele titel Kingdom Hearts Unchained [chi].