Gratis demo Watch Dogs 2 nu verkrijgbaar

18 jan. 2017 07:50 07:50

Een gratis demo van Watch Dogs 2 is nu te downloaden op PlayStation 4 en vanaf 24 januari 2017 op Xbox One. Op 24 januari verschijnt ook de eerste extra content, de T-Bone contentbundel, voor Xbox One en PC.



Na lovende beoordelingen van pers en fans, geeft de gratis demo van Watch Dogs 2 enthousiaste gamers en nieuwkomers de kans om 3 uur lang gratis content te spelen. Dit omvat niet alleen drie naadloze online multiplayermodi*, “Hacking Invasion”, “Bounty Hunter” en coöp voor 2 spelers, maar ook verhaalmissies en zijactiviteiten. Spelers kunnen op ieder moment beslissen om Watch Dogs 2 aan te schaffen, waarna ze meteen doorspelen in de volledige game, zonder iets extra’s te moeten downloaden.



In de gratis demo van Watch Dogs 2 krijgen spelers de kans om de volledige San Francisco Bay Area te ontdekken. Spelers kunnen experimenteren met alle gadgets, wapens en geavanceerde hacking-opties in de game. Ze bepalen zelf of ze ongezien verboden gebieden betreden of juist voor de volle aanval gaan. Ze kiezen uit talloze opties, drones, radiografisch bestuurbare auto’s en wapens, en zien hoe dit invloed heeft op de stad om hen heen.