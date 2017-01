Releasedatum Little Nightmares bekend

18 jan. 2017 07:51 07:51

BANDAI NAMCO Entertainment Europe en Tarsier Studios maken vandaag bekend dat LITTLE NIGHTMARES vanaf 28 april beschikbaar zal zijn voor PlayStation 4, Xbox One en PC. LITTLE NIGHTMARES wordt zowel fysiek als digitaal uitgebracht.



LITTLE NIGHTMARES kan vanaf vandaag worden voorbesteld voor PlayStation 4, Xbox One en PC (via GOG.com en STEAM). Ook de collector’s edition van de game, de 'Six Edition', kan alvast besteld worden bij deelnemende retailers zolang de voorraad strekt. De Six Edition bevat een 10 cm hoge figurine, gevangen in een als kooi vormgegeven verpakking. Bovendien bevat het de originele soundtrack, gecomponeerd door Tobias Lilja van Tarsier Studios, een exclusieve A3-poster en een stickervel.



LITTLE NIGHTMARES is een even aandoenlijk als grimmig spel dat je zal confronteren met jouw jeugdangsten. Verken een wereld die zich bevindt tussen droom en nachtmerrie, en help Six ontsnappen uit The Maw - een mysterieus vaartuig dat wordt bewoond door verdorven wezens die zoeken naar hun volgende maaltijd. Je zult de juiste keuzes moeten maken en uit moeten kijken bij elke stap, want zelfs het kleinste foutje kan fataal zijn.



Plaats een pre-order voor LITTLE NIGHTMARES en ontvang de Scarecrow Sack en Upside-down Teapot Masks, waarmee Six zich kan vermommen in The Maw. PS4™ en PC-spelers krijgen bovendien een exclusieve wallpaper met in-game personage 'the Janitor' en de originele soundtrack in digitaal formaat.



LITTLE NIGHTMARES is vanaf 28 april beschikbaar in zowel digitaal als fysiek formaat voor PlayStation 4, Xbox One en PC.