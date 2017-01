Sniper Ghost Warrior 3 open beta aangekondigd

18 jan. 2017 07:52 07:52

CI Games kondigt met veel trots de speciale Sniper Ghost Warrior 3 open bèta aan, wereldwijd beschikbaar voor PC-spelers via Steam. Vanaf 17 januari kunnen spelers zich registreren op sniperghostwarrior3.com/beta waarmee ze de mogelijkheid krijgen om de prachtige open wereld van Georgië te ervaren. Daarnaast krijgen spelers exclusieve toegang tot de twee singleplayer-missies: Cut Off en Blockout. De Sniper Ghost Warrior 3 bèta begint officieel op 3 februari 2017.



“We kunnen niet wachten tot de fans van de Sniper Ghost Warrior-reeks een voorproefje kunnen nemen van wat er komen gaat wanneer de game wordt gelanceerd op 4 april 2017, aldus Marek Tyminski, CEO van CI Games. “Aangezien dit een technische test is, moedigen we iedereen aan om ons feedback over hun ervaringen te geven op de Steam fora. We hopen dat ze plezier beleven aan het spel!”



Hieronder een beschrijving van de twee beschikbare missies in de open bèta:



Cut Off

De separatisten hebben controle over een grote antenne-array waarmee zij satellieten kunnen gebruiken om de bewegingen van de vijand te volgen en te communiceren met afgelegen buitenposten. Jon moet de compound infiltreren en de satellietschotels handmatig herpositioneren om het signaal te onderscheppen. Toegang tot de communicatie van de vijand geeft Jon en zijn team een tactisch voordeel ten opzichte van de vijand en ook mogelijke intel over zijn broer, Robert.



Blockout

Jon’s samenwerking met de lokale opstand, de Rotki Lions, heeft hem de locatie opgeleverd van een van de doelwitten op zijn Most Wanted-lijst – een lijst met namen van oorlogsmisdadigers die Jon kan neutraliseren om gerechtigheid voor de bevolking van Georgië te verkrijgen. Het doelwit is Ivan Krustchev. Hij verschuilt zich in een verlaten appartementencomplex, omringd door zijn bewakers. Hoe voltooi jij de missie? Ga jij je sniper gebruiken vanaf het gebouw aan de overkant, bestorm je de buitenpost met je assault rifle of sluip je langs de bewakers en elimineer je jouw doelwit in stilte?



Sniper: Ghost Warrior 3 is vanaf 4 april 2017 beschikbaar op PC, PlayStation 4 computer entertainmentsysteem en Xbox One.