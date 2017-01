18 jan. 2017 07:55 07:55

Halo Wars 2 is GOLD gegaan. Het spel van 343 Industries studio is daarmee dus klaar voor de lopende mand. De ontwikkeling van het spel is afgerond en de productie gaat nu beginnen. Halo Wars 2 is daarmee goed op tijd voor de release die plaatsvindt op 21 februari. Het spel komt dan uit voor de PC en Xbox One. Halo Wars 2 is een strategische game die zich afspeelt in het Halo-universum. Men belooft grotere strijdvelden dan ooit tevoren.