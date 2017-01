Volgend de lancering in afgelopen februari komt het Italiaanse LKA ook met een PlayStation 4-versie van de game The Town of Light. Het betreft een psychologische horrorgame. Het spel vindt plaats in Tscany. Je bevindt je in een asylum dat in 1978 is gesloten vanwege brute handelingen die daar hebben plaatsgevonden. Patiënten kregen elektroshocktherapie en werden mishandeld. Jij besluit om onderzoek te doen en het blijkt er nog altijd niet helemaal pluis te zijn.