19 jan. 2017 08:04 08:04

Iedereen die wil genieten van Resident Evil VII op Windows 10 en de Xbox One zonder tweemaal te hoeven betalen, kan dit wegens het Xbox Play Anywhere programma. Microsoft's Phil Spencer heeft namelijk bevestigd dat Resident Evil VII (7) een Play Anywhere game is. Via Twitter liet hij dit weten. Het spel komt op 24 januari aanstaande uit voor de PC, Xbox One en PlayStation 4.