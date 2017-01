Might and Magic SHOWDOWN onthuld en verkrijgbaar via Steam Early Access

20 jan. 2017 08:00 08:00

Might & Magic SHOWDOWN is nu exclusief verkrijgbaar op Steam via Early Access voor €19,99. Door gebruik te maken van Steam Early Access, is Might & Magic SHOWDOWN al verkrijgbaar voor de officiële lancering. Zo krijgen spelers de mogelijkheid om betrokken te raken bij het ontwikkelingsproces door feedback en suggesties voor verbeteringen te geven.



“Might & Magic SHOWDOWN is geïnspireerd door de mooie herinneringen uit onze jeugd waarbij we speelden met onze figurines”, aldus producer Philippe Ducharme. “Als fans van de Heroes-serie voelen wij ons vereerd om dit memorabele gegeven te mogen combineren met zo’n boeiend en rijk universum.”



Spelers ontdekken een aantal innovatieve opties, zoals de mogelijkheid om de acties van je karakter voor het gevecht aan te passen en de keuze om je karakter te personaliseren met de in-game ‘Paint Workshop’ tool. Might & Magic SHOWDOWN biedt veel content om deze nieuwe mogelijkheden daadwerkelijk toe te passen: 60 sologevechten, 20 unieke figurines om te personaliseren en een uitgebreide PvP-modus.



Vanaf de release van Might & Magic SHOWDOWN krijgen spelers de kans om de Might & Magic SHOWDOWN Paint Workshop uit te proberen. De Paint Workshop is los verkrijgbaar en is tot 19 februari gratis te downloaden. De Paint Workshop bevat vijf unieke figurines* uit de volledige game, die spelers naar eigen smaak kunnen beschilderen.