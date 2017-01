20 jan. 2017 08:04 08:04

De game Battleborn voor de Xbox One en PlayStation 4 zal vanaf heden ondersteuning bieden voor de PlayStation 4 Pro. Dat heeft 2K Games bekend gemaakt. Het spel is geoptimaliseerd voor de console en draait op 1080p met 60 frames per seconde, of in 4K met 30 frames per seconde, afhankelijk van je TV. Ook de standaardversie van de game is verbeterd voor de PS4 en Xbox One. Zo kan het spel nu in 1080p draaien met 60 fps.