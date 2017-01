Pachter: Xbox One Scorpio zal niet boven 399 Dollar gaan kosten

20 jan. 2017 08:10 08:10 DualShockers kunnen we dat lezen. Als Microsoft de prijs van de Xbox One S weet te handhaven op 300 Dollar tot en met de Kerst van dit jaar, dan zou Microsoft kunnen overwegen meer te vragen voor de Scorpio. Echter denkt hij niet dat Microsoft meer wil vragen dan Sony op dit moment doet voor de PS4 Pro. Microsoft heeft zelf nog geen prijs bekend gemaakt voor de opvolger van de Xbox One. Als het aan Michael Pachter ligt, analist, dan zal de Xbox One Scorpio geen prijs van boven de 399 Dollar gaan krijgen. Volgens hem zal daarnaast de PlayStation 4 Pro rond de Kerst naar een prijsstelling van 349 Dollar gaan. Via dekunnen we dat lezen. Als Microsoft de prijs van de Xbox One S weet te handhaven op 300 Dollar tot en met de Kerst van dit jaar, dan zou Microsoft kunnen overwegen meer te vragen voor de Scorpio. Echter denkt hij niet dat Microsoft meer wil vragen dan Sony op dit moment doet voor de PS4 Pro. Microsoft heeft zelf nog geen prijs bekend gemaakt voor de opvolger van de Xbox One.