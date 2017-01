Dragon Quest VII: Journey of the Cursed King nu verkrijgbaar

20 jan. 2017 12:49 12:49

Vier het begin van het nieuwe jaar met een geweldig avontuur in DRAGON QUEST VIII: Journey of the Cursed King, vanaf vandaag verkrijgbaar voor de Nintendo 3DS-systemen. In deze portable hervertelling van de DRAGON QUEST-titel die de serie in Europa introduceerde kunnen avonturiers hun winter vullen met een groter en rijker verhaal vol nieuwe verhalende content, zijmissies, en de mogelijkheid om twee nieuwe personages te rekruteren. Neem een voorproefje op het epische avontuur dat je wacht met de DRAGON QUEST VIII: Journey of the Cursed King lanceringstrailer, nu op YouTube te bekijken.



Het verhaal begint wanneer de kwaadaardige nar Dhoulmagus naar Castle Trodain komt om de scepter van de koning te stelen. Met de kracht van de scepter verandert hij vervolgens de majesteit in een trol, prinses Medea in een paard, en de bewoners van het kasteel in planten. Slechts één bewaker weet aan de vloek te ontsnappen. Deze gaat met de koning en zijn dochter op avontuur om de scepter terug te vinden, Dhoulmagus’ duivelse plannen te dwarsbomen, en het koninkrijk Trodain in zijn oude glorie te herstellen.

Of spelers nu voor de eerste keer in het rijke verhaal van DRAGON QUEST VIII: Journey of the Cursed King duiken of terugkeren om het avontuur opnieuw te beleven, ze kunnen genieten van gloednieuwe content die meer achtergrondinformatie biedt over de boosaardige Dhoulmagus en de held die hem wil stoppen. Alle tussenfilmpjes die van belang zijn voor het plot zijn nu volledig ingesproken door stemacteurs, inclusief de nieuwe verhalende content en het alternatieve einde.



Naast de nieuwe verhalende content, zijn er ook twee nieuwe personages te rekruteren. De eerste is Red, een voormalige rivaal van Yangus, het hulpje van de held. De tweede is Morrie, de eigenaar van de Monster Arena. Door tijdens hun avonturen bepaalde monsters te vangen, kunnen spelers hun eigen groepen monsters vormen om die vervolgens te laten strijden in de Monster Arena. Sterkere monsters leiden tot sterkere teams en meer strategische mogelijkheden om toe te passen in alle zes rangen, inclusief de nieuwe X Rank.



Het klassieke avontuur is comfortabeler dan ooit te beleven, dankzij de nieuwe Quick Save-functie waarmee je buiten gevechten en tussenfilmpjes het avontuur op elk moment kunt pauzeren en opslaan. Spelers met haast kunnen nu ook de Speed Up-functie gebruiken om de gevechten met monsters te versnellen.

Met een druk op de knop kunnen spelers overschakelen naar de fotostand, inclusief speciale poses, stickers, filters en kaders, om de mooiste momenten van hun reis met vrienden te delen. Al deze afbeeldingen kunnen ze opslaan op een SD-kaart en via StreetPass delen met andere DRAGON QUEST VIII: Journey of the Cursed King-bezitters, die deze afbeeldingen kunnen waarderen met een duimpje omhoog. Hoe meer duimpjes spelers met hun afbeeldingen hebben verdiend, hoe groter de kans dat ze nieuwe items verdienen tijdens hun missie om Dhoulmagus te verslaan.



Ga voor meer informatie over deze nieuwe mogelijkheden naar de DRAGON QUEST VIII: Journey of the Cursed King-webpagina.

Begin het nieuwe jaar avontuurlijk en red de wereld in DRAGON QUEST VIII: Journey of the Cursed King, nu verkrijgbaar voor de Nintendo 3DS- systemen.