Geen apps als Netflix op de Switch bij launch

23 jan. 2017 00:32 00:32 Kotaku. Nintendo zegt dat men alle aandacht heeft gegeven aan het maken van een dedicated game machine. Video-streaming diensten horen daar bij de launch nog niet bij. Men gaat wel kijken of in de toekomst hier mogelijkheden voor zijn. De Nintendo Switch zal geen ondersteuning bieden voor features die de concurrenten wel bieden. Het gaat hierbij onder andere om apps als Netflix en andere media apps. Backwards compatibility zal ook niet aanwezig zijn, in ieder geval niet bij de launch. Dat lezen we via de.