Prey verschijnt 5 mei en krijgt nieuwe trailer

25 jan. 2017 17:13 17:13

Bethesda Softworks®, een ZeniMax® Media-bedrijf, kondigt aan dat Prey wereldwijd op vrijdag 5 mei 2017 verschijnt op Xbox One, PlayStation 4 en pc. Prey is de langverwachte first-person sci-fi action game van Arkane® Studios – ontwikkelaar van de prijswinnende Dishonored-serie waaronder 2012’s 'Game of the Year' en diens geprezen opvolger, Dishonored 2.



In Prey ontwaak je aan boord van Talos I, een ruimtestation in een baan rond de maan in het jaar 2032. Jij ben de sleutel in een onderzoek naar het definitief omvormen van de mensheid – maar de zaken liepen vreselijk verkeerd. Het ruimtestation werd aangevallen door vijandige aliens waardoor er nu op jou wordt gejaagd. Aan jou nu om, terwijl je de duistere geheimen van Talos I ontdekt en meer over je eigen verleden te weten komt, te overleven met alles wat je aan boord kan vinden, je verstand, wapens en telekinetische vaardigheden om de Typhon alien te verslaan.



Fans die Prey pre-orderen, ontvangen het exclusieve Cosmonaut Shotgun Pack. De pre-order bonus bevat Morgan Yu’s familie erfstuk, de Margrave shotgun, en gereedschap om de bedreigingen aan boord van de Talos I aan te kunnen waaronder drie Neuromods die spelers kunnen gebruiken om nieuwe vaardigheden vrij te spelen, twee Medkits, een Fabrication plan om de Shotgun en Ammo aan te maken, een starter kit voor het maken van gereedschap en wapens, en een unieke upgrade die spelers helpt hun middelen te behouden.