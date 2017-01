Kickstarter voor Apocalypse Now gestart

This is the end... Zo luidt de soundtrack van de epische oorlogsfilm Apocalypse Now. Maar het lijkt een nieuw begin te worden. Er is namelijk een kickstarter begonnen om de film uit 1979 om te toveren tot videogame. Men is op zoek naar 900.000 Dollar voor het bekostigen van de ontwikkeling. Het moet een actievolle horror RPG gaan worden en onder andere mensen van Fallout: New Vegas, The Witcher en Neverwinter Nights 2 zouden betrokken worden bij het project. De titel moet voor de PC lanceren, maar kan op ook op de console uitkomen als men 2.5 miljoen Dollar op weet te halen.