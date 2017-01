De PlayStation VR headset heeft heel wat ruimte nodig. Het is dan ook niet het kleinste apparaat dat bij je PlayStation 4 hoort. Echter heeft Sony daar een oplossing voor. Je kunt hem binnenkort namelijk in een headstand plaatsen. Deze is in hoogte verstelbaar en weegt zo'n 2.3 kilogram. De prijs voor de UK is bekend gemaakt en komt uit op 29,99 Pond. Via dewebshop kan de headstand al besteld worden.