PlayStation netwerkonderhoud gepland voor 31 januari

- Gerelateerde berichten - [03-11-2016] Heel wat kortingen tijdens Europese PSN sale [26-10-2016] Sony's PSN kampt met storing [20-10-2016] PSN-onderhoud gepland voor 25 oktober [10-10-2016] Verantwoordelijken PSN en Xbox Live-aanvallen in 2014 aangeklaagd [26-08-2016] PSN 2-step verificatie is gelanceerd door Sony [23-08-2016] Sony verhoogt prijs van PS Plus in Noord-Amerika [19-08-2016] Onderhoud PSN op 23 augustus [27-07-2016] PSN Store sale bevat diverse kortingen [13-07-2016] PSN-onderhoud op 18 juli [22-06-2016] Onderhoud aan PSN voor morgen gepland [19-05-2016] De nodige kortingen op PSN met acties van Sony [21-04-2016] Two-factor authenticatie op PSN toegevoegd [18-04-2016] Deze week onderhoud aan PSN [25-01-2016] PSN heeft veel last van storingen in weekend [15-01-2016] Sony geeft PSN Plus-gebruikers een extra gratis dag [05-01-2016] Sony verlengt abo's na PSN downtime [05-01-2016] PSN weer online na uren downtime [28-12-2015] Sony druk bezig met fixen PSN-validatie issues - Update [23-12-2015] Fallout 4 is laatste PSN Christmas Deal [09-12-2015] Gratis PSN multiplayer dit weekend [01-12-2015] Veel kortingen op PSN deze maand [26-11-2015] Sony lanceert nieuwe Avatars op PSN [17-11-2015] Sony onderzoekt PSN-problemen met Star Wars Battlefront [11-10-2015] Voeg je Xbox Live-, PSN- en Steam-account toe aan je profiel! [12-08-2015] Sony kondigt onderhoud aan voor PSN [17-07-2015] EU PSN sale week met diverse kortingen [13-07-2015] PlayStation-gebruikers eisen beter PSN [08-07-2015] Hacker PSN krijgt 2 jaar voorwaardelijk [29-06-2015] Onderhoud aan PSN in verband met trage downloadsnelheden [26-06-2015] Europese gebruikers hebben last van downloadsnelheid PSN [07-05-2015] Flink onderhoud aan PSN op 11 mei [20-03-2015] PSN krijgt real time server status pagina [09-03-2015] Sony: PSN wordt welke dag aangevallen [27-02-2015] PSN game en movie franchise kortingen op komst [09-02-2015] Flink onderhoud op donderdag voor PSN [14-01-2015] PSN morgen tijdelijk niet bereikbaar [14-01-2015] PlayStation Now lanceert op PSN [12-01-2015] Sony belooft verbetering in stabiliteit PSN [29-12-2014] Sony: PSN is weer online [23-12-2014] Laatste PSN 12 Deals for Christmas van start [22-12-2014] PSN 12 Deals of Christmas weer vernieuwd [18-12-2014] Nieuwe PSN deals weer beschikbaar [01-12-2014] Sony strooit weer met kortingen deze maand op PSN [24-11-2014] Sony ontkent dat PSN-accounts gehackt zijn [21-11-2014] Hacker groep claimt buitmaken van PSN, Live en 2K gebruikersgegevens [17-11-2014] Sony reageert op recente downtime PSN en firmware problemen [14-11-2014] Onderhoud aan PSN gepland voor maandag [17-10-2014] PlayStation netwerk heeft te maken met downtime [02-10-2014] PSN-service is wereldwijd down - update Headstand voor de PS4 VR-headset aangekondigd

Gedefinieerde keywords:



Ook interessant en gerelateerd... 03-11-2016 -

26-10-2016 -

20-10-2016 -

03-11-2016 - Heel wat kortingen tijdens Europese PSN sale 26-10-2016 - Sony's PSN kampt met storing 20-10-2016 - PSN-onderhoud gepland voor 25 oktober

Gedefinieerde keywords: PSN