26 jan. 2017 13:06 13:06

De Xbox Scorpio van Microsoft zal geen Jaguar CPU bezitten. De processor zou vervangen zijn door een andere processing unit. Dat heeft Jez Corden van Windows Central bekend gemaakt. Hij laat weten dat het 99% zeker is dat de Jaguar CPU zich niet meer in de Scorpio bevindt. Of Microsoft zich wel op een AMD CPU blijft fixeren is niet bekend. De Xbox Scorpio komt eind 2017 op de markt.