Mobius Final Fantasy verschijnt in februari op Steam

26 jan. 2017 17:43 17:43

Vandaag heeft Square Enix Ltd., aangekondigd dat het met lof overladen mobiele RPG-avontuur MOBIUS FINAL FANTASY™ onderweg is naar STEAM en daar volgende maand, op 6 februari, zijn opwachting zal maken.



MOBIUS FINAL FANTASY, voorheen verschenen op mobiele apparaten, biedt spelers een volledig nieuw RPG-avontuur met een doorwrocht verhaal, prachtige graphics, diepe character customisation en een verfijnd turn-based RPG gevecht-systeem. De STEAM-versie ondersteunt full HD (1920 x 1080) toegespitst op verschillende schermgroottes, en brengt zo de spanning van overweldigende gevechten naar het grote scherm waardoor spelers een nóg rijkere spelervaring krijgen.

Als aanvulling op bovenstaande zal er een speciale samenwerking met de aankomende FINAL FANTASY VII REMAKE plaatsvinden, die begint op 7 februari.



En nu we het toch over samenwerkingen hebben, Yoshinori Kitase (producer van MOBIUS FINAL FANTASY en FINAL FANTASY VII REMAKE) zei hierover: “Ik en erg blij om vandaag een samenwerkingsevent tussen beide games aan te mogen kondigen. Het event zal op 7 februari plaast vinden en dan kan iedereen de gedroomde samenkomst van Cloud en Wol zelf in actie zien!” Meer informatie over deze samenwerking en de release op STEAM kun je vinden in een uitgebreid interview met producer Kitase en projectleider Naoki Hamaguchi op de blog van Square Enix.



Om de wereldwijde release van MOBIUS FINAL FANTASY op STEAM te vieren, maken spelers die de PC-game installeren kans om een selectie in-game items te winnen, waaronder Ability Tickets, een Summon Ticket en nog heel veel meer. Welke spelers kans maken op prijzen, hangt af van het aantal keren dat de MOBIUS FINAL FANTASY Windows PC (Steam®) Version Global Release Campaign webpagina gedeeld en geliked wordt via social media middels de “Share” button op de pagina. Als het aantal van maximaal 15.000 gehaald wordt, verdienen spelers 10 Ability Tickets, het schaarse upgrade materiaal Growstar en andere luxe prijzen. Bezoek de officiële campagne pagina voor de complete details.



MOBIUS FINAL FANTASY is gratis te downloaden via de Apple App Store en Google Play Store, en komt beschikbaar op STEAM op 6 februari. Aanvullend zullen Frans en Duits op diezelfde datum, op alle platformen als officiële talen ondersteund worden.