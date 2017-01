FIFA Ultimate Team Championship series onthult speelschema

27 jan. 2017 06:48 06:48

Vandaag heeft Electronic Arts Inc. het speelschema voor de EA SPORTS™ FIFA Ultimate Team Championship Series* (UTC) bekendgemaakt, een serie van zes regionale kwalificaties en één finale-evenement dat wordt uitgezonden op FUTChampions.com/Live. Deelnemers van EA SPORTS UTC krijgen een kans om te strijden voor hun deel van de gecombineerde toernooiprijzenpot van US$ 1,3 miljoen. De strijd vangt aan op 4 februari 2017 met de eerste Europese regionale finale van seizoen 1 van het Ultimate Team Championship, live vanuit Parijs. Europa's beste spelers gaan 1-tegen-1 voor een kans om zich te kwalificeren voor de finale van het Ultimate Team Championship in Berlijn later dit jaar. De volgende toernooien van seizoen 1 vinden plaats in Sydney en Miami. Wie interesse heeft om een poging te wagen in seizoen 2 kan hier meer te weten komen over hoe je je kunt kwalificeren. Spelers kunnen eventueel ook strijden voor een uitnodiging voor de finale van de FIFA Interactive World Cup aanstaande augustus in Londen.



Regionale finales seizoen 1

Parijs – 4 februari

Sydney – 11 februari

Miami – 19 februari



Regionale finales seizoen 2

Vancouver – 8 april

Singapore – 22 april

Madrid – 6 mei



Finale Ultimate Team Championship

Berlijn – 20 mei



Finale FIFA Interactive World Cup

Londen - augustus



Spelers hebben zich voor de Ultimate Team Championship Series gekwalificeerd via de Weekend League-kwalificatietoernooien in het populaire speltype FUT Champions* in EA SPORTS FIFA 17 en via de regionale Premier-kwalificatietoernooien over de hele wereld.



“Sinds de lancering van FIFA 17 hebben meer dan zes miljoen spelers in FUT Champions en meer dan 2000 spelers gestreden in de kwalificatietoernooien,” zei FIFA Competitive Gaming Commissioner, Brent Koning. “De topspelers van overal ter wereld zijn er klaar voor om te laten zien dat ze echt de beste zijn.”



In elke regionale finale komen 16 spelers uit op elke spelcomputer (Xbox One en PlayStation 4). De competitie begint met een poulefase waarvan de winnaars doorgaan naar een knock-out fase om de divisiewinnaar per platform te bepalen. De divisiekampioenen nemen het daarna tegen elkaar op in een finale van twee wedstrijden op beide platformen om de uiteindelijke winnaar van het toernooi te bepalen.



Wie de toernooien via de livestream bekijkt wordt getrakteerd op vakkundig commentaar en analyses van Joe Miller en Leigh Smith (Deman). Miller mag je een echte veteraan noemen. Hij verzorgde tijdens zijn carrière al voor talloze toernooien het commentaar in verschillende franchises. Smith is een beroemde Twitch-streamer en shoutcaster met een rijk EA SPORTS FIFA-verleden.



De 16 beste spelers uit seizoen 1 en de 16 beste spelers uit seizoen 2 zullen op 20 mei 2017 in Berlijn de strijd met elkaar aangaan om zich als kampioen van de Ultimate Team Championship Series te kronen en hun deel van de prijzenpot van US$ 400.000 te pakken.



EA SPORTS FIFA 17, ontwikkeld door EA Vancouver, is nu beschikbaar op Origin voor PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 en PlayStation 3. Het spel heeft de PEGI 3-classificatie.