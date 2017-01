PS4-exclusive WiLD is nog in ontwikkeling

We hebben al lang niets meer gehoord van de game WiLD. Het gaat om een PS4-exclusive waarin je speelt in een open-wereld. De adventure is van de Wild Sheep studio, onderdeel van Sony Interactive Entertainment. In oktober 2015 zagen we de game voor het laatst opduiken op de Paris Games Week. Het spel is nog altijd in ontwikkeling, zo laat Michel Ancel weten. Op Instragram vertelt hij: "We raken de weg kwijt in onze eigen game en dat is een geweldige ervaring. Zoveel landschappen en situaties die we kunnen ontdekken. Ik zal in de toekomst wat screenshots posten." De man liet al een off-screen beeld uitlekken: