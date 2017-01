EA community manager tweet Skate 4 hashtag

30 jan. 2017 06:39 06:39

EA community manager Daniel Lingen heeft een tweet de wereld uitgestuurd die lijkt te wijzen op een nieuwe Skate game. Met de hashtag #Skate 4 weten we ongetwijfeld bijna genoeg. Meer tekst werd er overigens niet bij geplaatst, waarmee het overigens dus ook een troll kan zijn. De tegenvallende hervatting van de Tony Hawk franchise enige tijd terug opent de weg wel voor Skate, welke succesvoller is gebleden de afgelopen tijd dan diens concurrent. Sinds 2010 is er geen nieuwe game meer in de reeks verschenen.