Activision Blizzard lanceert nieuwe afdeling consumentenproducten

2 feb. 2017 07:15 07:15

Activision Blizzard kondigt vandaag de lancering aan van een nieuwe Consumer Products-afdeling met als CEO en directeur de ervaren Tim Kilpin (voorheen executive van Mattel en Disney). Deze nieuwe afdeling zal Activision Blizzards wereldwijde groeistrategie verder versnellen met behulp van iconische content en nieuwe manieren waarop het publiek betrokken kan worden met de franchises en personages van het bedrijf.



“Inspirerende speelmogelijkheden, competities en gemeenschappen vormen de basis van al onze bezigheden. Het idee om het publiek onze franchises op nieuwe manieren te laten ervaren sluit daar naadloos op aan,” zei Activision Blizzard Chief Executive Officer, Bobby Kotick. “Onder Tims leiding zullen we onze consumentenproductaanbiedingen naar hetzelfde, buitengewoon hoge niveau tillen als onze games, en de manieren transformeren waarop fans in hun dagelijkse leven verbinding maken met hun geliefde personages.”



De lancering van de nieuwe consumentenproductenafdeling is een nieuwe strategische pilaar in Activision Blizzards uitbreiding van de platformen waarmee ze hun boeiende franchises aanbieden aan het publiek, inclusief interactieve content, televisie en film, competitieve games en mobile.



“Activision Blizzard is een wereldwijde powerhouse in entertainment, en de combinatie van iconische franchises en een enorm publieksbereik biedt geweldige kansen voor retailers en partners,” zei Kilpin. “Ik neem met veel plezier de leiding over deze nieuw gevormde afdeling, om samen met Activision Blizzards bijzonder getalenteerde consumentenproductenteam sterke nieuwe samenwerkingen op te zetten, en aldus het publiek op nog meer manieren te bereiken.”



In zijn nieuwe functie krijgt Kilpin de leiding over de ontwikkeling van innovatieve consumentenproducten om de betrokkenheid van het publiek met Activision Blizzards iconische franchises te vergroten en verdiepen. Dit middels langdurige samenwerkingen met winkels, hoogkwalitatieve producten en gloednieuwe consumentenervaringen. Activision Publishing, Blizzard Entertainment en King Digitals getalenteerde consumentenproductenteams sluiten zich bij Kilpin aan in deze nieuwe afdeling.

Tot voor kort deed Kilpin dienst als Mattels directeur en chief commercial officer, waarbij hij de leiding had over de verkopen en marketingfuncties in alle regio’s. Daarvoor deed hij dienst als executive vicepresident voor Mattels Boys and Girls Division. Daar gaf hij leiding aan de wereldwijde merkstrategie, marketing, productontwerp en –ontwikkeling, consumentenproducten en contentontwikkeling voor de iconische merken van het bedrijf, inclusief Barbie, Hot Wheels en Monster High. Eerder was Kilpin executive vicepresident van franchisemanagement bij The Walt Disney Company, waar hij sturing gaf aan wereldwijde cross-category franchiseplannen voor Disney Princess, Winnie the Pooh, Mickey Mouse en Pixar.