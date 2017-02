Puyo Puyo Tetris nu beschikbaar als pre-order

2 feb. 2017 07:17 07:17

Deep Silver maakt met veel plezier bekend dat Puyo Puyo Tetris nu beschikbaar is als pre-order. De puzzle mashup zal beschikbaar zijn in retail in het voorjaar van 2017. De PlayStation 4 retail-versie krijgt de prijs van €29.99 en de Nintendo Switch versie krijgt de prijs van €39.99, zowel fysiek als digitaal.



Tetris, een van de meest verkochte en bekendste merken aller tijden en Puyo Puyo™ van SEGA creëren samen een fun-to-play, fast-paced en competitief spel. Het spel zal beschikbaar zijn in retail voor PlayStation®4 en Nintendo Switch™ in het voorjaar van 2017 in Europa en Amerika. Puyo Puyo Tetris bevat verschillende gameplay-stijlen - van single-player Adventure en Challenge modes tot Arcade modes, een verwoestende competitie tot 4 spelers. Daarnaast bevat het spel een in-game winkel waar spelers nieuwe karakters en skins van Puyos en Tetriminos vrij kunnen spelen.