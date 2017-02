3 feb. 2017 07:35 07:35 Gamingbolt kunnen we alle beelden van de map bekijken.







De volledige map van Horizon: Zero Dawn is onthuld. Het betreft een flinke spelwereld waarin je aan de gang kunt in de game. De open wereld RPG komt binnenkort uit voor de PlayStation 4 console en moet indrukwekkend gaan worden. Via dekunnen we alle beelden van de map bekijken.