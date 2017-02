Actie: Word actief lid en win een game naar keuze!

4 feb. 2017 15:21 15:21



Om de 2 maanden (actie begint vanaf 1 februari 2017) kiest de redactie een lid van Evilgamerz uit die volgens ons een game verdient. Diegene die wint, kan kiezen uit één van onderstaande games:



- Assassin's Creed Rogue (Xbox 360/PS3)

- Transformers: Rise of the Dark Spark (PS3)

- Let's Tap (Wii)

- 007 Legends (Xbox 360)

- Two Worlds (Xbox 360)

- Trackmania Turbo (PS4)

- The Crew (Xbox One)

- Dante's Inferno (Xbox 360)

- Skylanders Battle Pack (22 kaarten)

- Tomb Raider (PS3)

- The Amazing Spiderman 2 (Xbox 360)

- The Darkness (PS3)



Voorwaarden



- Je dient lid te zijn van Evilgamerz. Registreer je via

- De redactie bepaalt wie volgens ons na elke 2 maanden wint. Dit hoeft niet (altijd) diegene te zijn die de meeste berichten heeft geplaatst.

- Je kunt meer dan 1 keer winnen, dus blijf gewoon altijd actief meedoen!

- Elke keer dat je wint, mag je één game kiezen.

- De games die verstuurd worden, verdwijnen uiteraard uit de lijst en zijn niet nogmaals te winnen. De lijst wordt dus elke 2 maanden up-to-date gehouden (ook met evt. nieuwe games aangevuld).

- Redactie van Evilgamerz is uitgesloten van deelname.

- Je geeft zelf aanvulling aan 'activiteit', dus leef je uit

- Deze actie heeft geen voorlopige einddatum en loopt dus constant door.

- Bij activiteit houden we hier ook rekening mee bij bv. eindejaarsprijsvragen, dus maak je ook daarbij meer kans!

- Enjoy!



