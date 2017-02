6 feb. 2017 17:39 17:39

Hoewel Death Stranding vorig jaar op de E3 aangekondigd werd, weten we nog niet veel over de game. Op de RTX Sydney heeft Hideo Kojima in ieder geval gezegd dat het spel op de PlayStation 4 moet gaan verschijnen en niet voor de volgende generatie, de PS5 bijvoorbeeld. Geruchten wijzen erop dat de game in 2018 pas uit zal gaan komen, waarmee de PS4 Pro ongetwijfeld nog de hoofdconsole zal zijn op de markt. Verdere details rondom het spel liet de man helaas niet los.