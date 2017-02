Lijst met games die under-performen in PS4 boost mode

8 feb. 2017 17:50 17:50 PSU heeft diverse games op een rij gezet waarvoor de boost mode alleen maar nadelige gevolgen met zich meebrengt. Het wordt aangeraden de games in base mode te draaien. Het betreft van de 100 geteste games overigens niet veel titels die minder draaien met de Boost mode ingeschakeld. De lijst is als volgt:



Assassin's Creed IV: Black Flag

Batman: The Telltale Series

Dead Island

Dragon Quest Builders

God Eater Resurrection

Mirror's Edge Catalyst

Shadow Complex

Trivial Pursuit Live!

Slender: The Arrival

Grow Home

SOMA

