Lijst met bedrijven die op de E3 staan

Op de E3 van dit jaar zullen weer de nodige bedrijven aanwezig zijn. Ook mogen voor het eerst consumenten de E3 gaan betreden. Meer dan 70 bedrijven hebben zich tot dusver aangemeld om aanwezig te zijn op het evenement. De lijst is als volgt, maar zal ongetwijfeld nog verder aangevuld worden:



505 Games

Activision Publishing, Inc.

Aksys Games

Alienware

Arozzi North America, Inc.

ASTRO Gaming

ATLUS / SEGA

A4Tech

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.

Bethesda

Bigben Interactive

Bionik

BKOM Studios

Capcom U.S.A., Inc.

CBS Interactive

China Press & Publication Pavilion

Click Entertainment Ltd.

Cloud Hub

Daedalic Entertainment GmbH

DC Games Group

Dell

DGL GROUP

DXRACER USA LLC

Epic Games Inc.

Focus Home Interactive

GAMELOFT

Genertec – China Pavilion

Grey Box

Hori

Hyperkin, Inc.

IGN

InComm

InnoGames

Kalypso Media

Konami Digital Entertainment, Inc.

LIFEFORM

Logitech G

Magic: The Gathering

Maximum Games

MAYFLASH LIMITED

Mecca Electronics

Microsoft Corporation

My Arcade

Naughty America

nDreams

Nexon America, Inc.

Nintendo of America Inc.

NVIDIA Corporation

Nyko Technologies

PDP

PENGUIN RANDOM HOUSE – PRIMA

Perfect World Entertainment

Pico Technology Co., Ltd.

Plantronics

R.D.S. INDUSTRIES INC.

Rebellion

RIZING GAMES

ROCCAT, Inc.

SEGA Europe

Shacknews

Sony Interactive Entertainment America LLC

Splash Damage

Square Enix, Inc.

Take-Two Interactive Software, Inc.

TaleWorlds Entertainment

Team17

Telltale Games

Tencent

THQ Nordic Games

Tobii AB

Turtle Beach

Ubisoft Entertainment

WangYuan ShengTang

Warner Bros. Interactive Entertainment

XSEED Games