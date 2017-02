Switch-bezitters kunnen gratis preview Splatoon 2 spelen tijdens Global Testfire-event

13 feb. 2017 17:57 17:57

Fans die van plan zijn de nieuwe Nintendo Switch in huis te halen, hebben iets kleurrijks om naar uit te kijken, dankzij een speciale Splatoon 2-preview in maart. Spelers kunnen dan een demoversie van Splatoon 2 downloaden, ruim voor de officiële release van de game in de zomer. De demo laat spelers van over de hele wereld tegen elkaar strijden tijdens zes sessies die plaatsvinden gedurende de drie dagen van het Splatoon 2 Global Testfire-evenement*.



Tijdens het Tokaigi Game Party Japan 2017-evenement dat afgelopen weekend plaatsvond, onthulde Hisashi Nogami, de producer van de Splatoon-serie, nieuwe details over de spetterende sequel die deze zomer verschijnt. De nieuwe functie Toeschouwen bij privégevecht laat twee spelers als cameramannen een privégevecht met 8 spelers vanuit alle hoeken volgen. Spelers kunnen daarbij hun eigen opnameapparatuur gebruiken om video’s vanuit het perspectief van een commentator te maken en online te zetten.



Deze functie kan ook worden gebruikt in combinatie met een andere nieuwe functie: LAN-verbinding. Via een bedrade verbinding kunnen maximaal 10 consoles** in docks worden verbonden voor competitieve toernooien. Voor minder officiële samenkomsten kunnen 8 spelers ook gebruik maken van de eerder aangekondigde lokale draadloze verbinding.



“In de twee jaren die verstreken sinds de lancering van de eerste Splatoon, zijn de wapens, maps en personages in die wereld geëvolueerd. Tijdens het Splatoon 2 Global Testfire-evenement in maart, krijgen spelers daar al een voorproefje van. En er zitten meer nieuwe functies in Splatoon 2, daarover zullen we later meer onthullen,” zei Nogami.



Het Global Testfire-evenement biedt Nintendo Switch-bezitters tijdens drie dagen zes kansen om met andere spelers van over de hele wereld te spelen. De gespeelde content is dezelfde als die beschikbaar is tijdens diverse Nintendo Switch-evenementen die wereldwijd plaatsvinden. Spelers kunnen vier verschillende hoofdwapens proberen, inclusief de nieuwe Splat Dualies en aangepaste versies van de iconische Splat Roller en Splat Charger.



Hieronder de tijden waarop de sessies plaatsvinden:



Vrijdag 24 maart

• 20:00 – 20:59 uur



Zaterdag 25 maart

• 4:00 – 4:59 uur

• 12:00 – 12:59 uur

• 20:00 – 20:59 uur



Zondag 26 maart

• 5:00 – 5:59 uur

• 13:00pm – 13:59 uur



Splatoon 2 wordt compatibel met de amiibo uit de Splatoon-serie en – voor het eerst in de serie – met een komende Nintendo Switch-app voor smart devices die de online-ervaring ondersteunt. Deze app maakt verbinding met de game en laat spelers afspraken maken met vrienden die zijn toegevoegd aan hun Nintendo Switch-vriendenlijst of via hun social media-accounts. Spelers kunnen via de app ook direct een match opzetten of voice chatten met hun smart device. Tijdens de indeling in teams voor een Privégevecht kunnen spelers bijvoorbeeld voice chatten met alle verbonden vrienden. Maar als de teams eenmaal bepaald zijn, schakelt de voice chat over naar een stand waarin alleen de spelers in hetzelfde team elkaar kunnen horen.