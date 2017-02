14 feb. 2017 00:51 00:51

The Deep End Games kondigde onlangs aan dat het spel Perception zal gaan verschijnen voor de PC en PlayStation 4. Inmiddels is bekend gemaakt dat de game ook voor de Xbox One zal verschijnen. Het gaat om een first person horrorgame waarin je speelt als het karakter Cassie, een blinde vrouw die nachtmerries heeft over een spookhuis. Ze besluit er naar toe te gaan en stuit daar op de nodige tafferelen. Het spel moet dit jaar uit gaan komen.