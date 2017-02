- Gerelateerde berichten - [08-07-2016] Activision Blizzard gaat Sierra niet sluiten [10-05-2016] Sony: Crash Bandicoot nog altijd in handen van Activision [02-03-2016] Activision heeft geen persstand op de E3 [16-02-2016] Activision snijdt in personeel [03-11-2015] Activision Blizzard koopt Candy Crush maker [02-02-2015] Activision en Osome studio kondigen White Night aan [06-01-2015] Activision kondigt nieuwe SpongeBob game aan [05-12-2014] Activision onthult officiŽle Destiny Expansion I: The Dark Below trailer [24-10-2014] Nickelodeon en Activision lanceren de nieuwe videogame The Legend of Korra [06-08-2014] Activision sluit Access-programma uit [01-07-2014] Activision kondigt Teenage Mutant Ninja Turtles voor 3DS aan [05-05-2014] Infinity Ward en Neversoft worden waarschijnlijk samengevoegd [02-05-2014] Activision lanceert de game The Amazing Spider-Man 2 [17-02-2014] Activision en Hasbro komen met Transformers: Rise of the Dark Spark [14-01-2014] Activision en Infinity Ward kondigen COD: Ghosts Onslaught aan als eerste van 4 DLC-packs [20-11-2013] Activision kondigt de Mesmeralda show aan [02-10-2013] Bethesda Softworks opent kantoor in AustraliŽ [02-10-2013] Activision en Bungie kondigen Destiny Beta aan voor begin 2014 [02-09-2013] Activision geeft preview van Skylanders Swap Force [20-08-2013] Activision bouwt next-generation buzz verder uit op Gamescom 2013 [16-08-2013] Activision neemt toppers mee naar de GamesCom [26-07-2013] Activision ondersteunt Wii U met 6 titels [25-07-2013] Activision en Nickelodeon kondigen SpongeBob SquarePants: Plankton's Robotic Revenge aan [08-07-2013] Vivendi wil Activision Blizzard kaal plukken [19-06-2013] Activision Publishing, inc. breidt aantal licenties uit [18-06-2013] Activision met Skylanders aanwezig op kidsfestivals! [07-06-2013] Activision neemt Call of Duty: Ghosts mee naar E3 [24-05-2013] Activision en Bungie releasen nieuwe Destiny trailer [29-04-2013] Activision CEO schrijft flink bedrag bij op rekening [15-02-2013] Activision en Marvel kondigen The Amazing Spider-Man Ultimate Edition aan [03-02-2013] Activision en Xbox kondigen globale eSports wedstrijd aan met Call of Duty Championship [09-10-2012] Activision haalt Modern Warfare-level offline door beledigende teksten [12-07-2012] Activision gaat nieuwe superhelden game onthullen [29-06-2012] Ice Age: Continental Drift van Activision verkrijgbaar [04-06-2012] Activision presenteert games voor de E3 [15-03-2012] Activision en Hasbro werken samen aan game [09-02-2012] Activision en Hasbro komen met Battleship-game [15-11-2011] Activision stelt uitbrengen van mobiele app Elite uit [26-10-2011] Activision en Nickelodeon Skylanders Tour aan [24-09-2011] Activision en Treyarch verklaren de zombies de oorlog [26-07-2011] Activision nodigt iedereen uit voor Benelux finale van Call of Duty [19-07-2011] Activision onthult stemacteurs Spider-Man en X-Men Destiny [27-06-2011] Activision bezig met nieuwe GoldenEye game? [15-06-2011] Activision: Wii U is gamer vriendelijker [13-06-2011] EA: Activision in de problemen als ze denken dat Battlefield 3 footage van de PC was [31-03-2011] Marvel en Activision kondigen Spider-Man: Edge of Time aan [10-02-2011] Activision zet streep door Guitar Hero en True Crime [28-01-2011] Activision: COD op de NGP zal het handheld gamen gaan veranderen [24-11-2010] Activision: Je hoeft nooit te betalen voor Call of Duty multiplayer Opening cinematic van Super Bomberman R

Gedefinieerde keywords:



Ook interessant en gerelateerd... 08-07-2016 -

10-05-2016 -

02-03-2016 -

08-07-2016 - Activision Blizzard gaat Sierra niet sluiten 10-05-2016 - Sony: Crash Bandicoot nog altijd in handen van Activision 02-03-2016 - Activision heeft geen persstand op de E3

Gedefinieerde keywords: Activision