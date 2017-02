eUnited zegeviert tijdens CWL Atlanta Open

14 feb. 2017 07:07 07:07

De CWL Atlanta Open is achter de rug. De spannende competitie werd gewonnen door een relatief nieuw team: eUnited. De getalenteerde teams die deelnamen vervolgen hun reis naar het 2017 Call of Duty World League (CWL) Championship, gepresenteerd door PlayStation4. De teams OpTiC Gaming, Team EnVyUs en Luminosity Gaming completeerden de top vier aan het eind van het driedaagse toernooi, gehost door MLG in het Georgia World Congress Center in Atlanta, GA. Naast het veroveren van het leeuwendeel van de prijzenpot van $ 200.000,- kwam eUnited ook weer een stapje dichter bij de kwalificatie voor de CWL Global Pro League, die begint in april.



Tijdens de eerste dag van de competitie bleef eUnited in Pool Play vrijwel onverslagen, ook al worden ze voornamelijk als online-team beschouwd. Tijdens de zondag van het kampioenschap moest dit ‘up and coming’-team bikkelen tegen het ervaren OpTic Gaming, wat leidde tot een serie zware gevechten. OpTic had zich een weg door de Lower Bracket geknokt en moest twee beste-uit-vijf-series tegen eUnited winnen om de kroon te grijpen. OpTic Gaming won de eerste serie, 3 maps tegen nul, maar eUnited sloeg terug in de zeer verrassende tweede serie om de trofee te veroveren met een overwinning van 3 maps tegen 2. Dit is de eerste winst ooit tijdens een CWL-evenement voor de eUnited-organisatie. Beide teams zullen volgend weekend de CWL Paris Open aandoen, met kans op een mogelijke rematch.



Met de enorme open bracket van 160 teams en de 16 teams in Championship Pool Play was dit één van de grootste Call of Duty-competities ooit. Het event werd het hele weekend lang live gevolgd door fans in de zaal, in-game (Infinite Warfare PS4) via de In-game Video Player, op MLG.tv, en op MLG’s YouTube-, Facebook- en Twitch-kanalen. Aan het eind van het weekend mocht eUnited het podium beklimmen voor het enthousiaste publiek in het volgepakte Georgia World Congress Center.



“Het voelt goed om ons te bewijzen,” zei eUnited teamleider, Justin “SiLLY” Fargo-Palmer. “We hadden vertrouwen in het team en deze winst maakt ons alleen maar zelfverzekerder voor onze gang naar Parijs volgend weekend.”



Dit is de einduitslag van het CWL Atlanta Open:



1e - eUnited

2e - OpTic Gaming

3e - Team EnVyUs

4e - Luminosity Gaming

5e/6e - Faze Clan & Team Infused

7e/8e - Panda Gaming & Splyce