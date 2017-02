Retailers: Nintendo is gestopt met productie NES Mini

14 feb. 2017 07:29 07:29 Nintendo Today kunnen we lezen dat een tweetal retailers zou hebben gezegd dat Nintendo niet meer de console produceert. Het concern zou nog wel enkele leveringen doen, maar op dit moment wordt de mini console niet meer gemaakt. Het gaat om een Noorse en Zweedse retailer die het verhaal naar buiten hebben gebracht. Nintendo heeft zelf nog niet bekend gemaakt dat het is gestopt met de productie van de NES Mini. De NES Mini productie zou volgens geruchten gestopt zijn. Via de website vankunnen we lezen dat een tweetal retailers zou hebben gezegd dat Nintendo niet meer de console produceert. Het concern zou nog wel enkele leveringen doen, maar op dit moment wordt de mini console niet meer gemaakt. Het gaat om een Noorse en Zweedse retailer die het verhaal naar buiten hebben gebracht. Nintendo heeft zelf nog niet bekend gemaakt dat het is gestopt met de productie van de NES Mini.