Nintendo komt met DLC voor Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild voor de Nintendo Switch en Wii U is een van de grootste, meest meeslepende videogames die Nintendo ooit maakte. Terwijl het hoofdspel spelers meeneemt op een boeiende reis van vele uren en de vrijheid biedt om Hyrule op eigen tempo te verkennen, biedt de spelwereld ook ruimte voor aanvullende avonturen. Daarom is nu voor het eerst aanvullende content in ontwikkeling voor een hoofddeel in de Zelda-serie. Vanaf het moment dat de game op 3 maart wordt gelanceerd, kunnen spelers een Uitbreidingspas aanschaffen voor € 19,99. Deze pas geeft toegang tot twee nieuwe aanvullende contentpakketten die later dit jaar beschikbaar komen. Meteen na het aanschaffen van de Uitbreidingspas, verschijnen drie nieuwe schatkisten in het Great Plateau-gebied van de game. Eén van deze schatkisten bevat een shirt met een Nintendo Switch-logo dat Link tijdens zijn avontuur kan dragen en alleen verkrijgbaar is via de Uitbreidingspas. De andere twee schatkisten bevatten waardevolle voorwerpen. Het eerste contentpakket verschijnt in de zomer en bevat de Cave of Trials-uitdaging, een hard-modus en een nieuwe feature voor de in-game plattegrond. Het tweede contentpakket verschijnt later dit jaar met de feestdagen en introduceert nieuwe uitdagingen waarmee spelers een nieuwe kerker en een nieuw origineel verhaallijn kunnen ervaren. De Uitbreidingspas is verkrijgbaar voor zowel de Nintendo Switch- als de Wii U-versie van de game. Deze zijn identiek. Contentpakketten zijn niet apart verkrijgbaar. “De wereld van Hyrule die we hebben gemaakt voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild is zo groot en levendig dat we spelers willen aanbieden er nog meer in te beleven,” zei Nintendo’s ontwikkelaar Eiji Aonuma, de vaste producer van de serie. “We hopen dat deze nieuwe Uitbreidingspas fans aanmoedigt de game nog meer te spelen en verkennen, en er zo nog meer plezier aan te beleven.”





