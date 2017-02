For Honor is nu verkrijgbaar voor diverse platformen

14 feb. 2017 17:50 17:50

For Honor, de nieuwe IP van Ubisoft, is nu verkrijgbaar voor Playstation 4, Xbox One en Windows PC. For Honor brengt drie verschillende facties en hun dodelijke strijders op één plek samen: op het slagveld.



For Honor is ontwikkeld door Ubisoft Montreal, in samenwerking met andere Ubisoft studio’s*, en biedt een meeslepende verhaallijn en intense multiplayer. Spelers treden in de voetsporen van drie machtige facties – de dappere Ridders, brute Vikingen en raadselachtige Samoerai – vechtend tot de dood op intense en realistische slagvelden. For Honor maakt gebruik van Art of Battle, een innovatief vechtsysteem dat spelers volledige controle over hun krijgers geeft. Met unieke vaardigheden en gevechtsstijlen van elke Held, kunnen zij elke vijand die hun pad kruist op de knieën dwingen.



Voor de lancering van For Honor hebben al meer dan 6 miljoen spelers de game in bètafases gespeeld. In totaal zijn er daardoor al voor release 2 miljard minuten gespeeld. De For Honor Open Beta was bovendien de grootste PC bèta ooit voor Ubisoft. Maar liefst 1,8 miljoen spelers hebben deelgenomen aan de PC bèta.



In For Honor symboliseert de Faction War het aanhoudende conflict tussen de Ridders, Vikingen en Samoerai. Spelers strijden voor hun favoriete factie. Elk multiplayergevecht in For Honor heeft invloed op de wereld. Spelers verdienen War Assets op basis van hun persoonlijke prestatie in de gevechten. Deze War Assets gebruiken spelers om gebieden te veroveren of te verdedigen. Spelers strijden voor hun factie tijdens het competitieve multiplayerseizoen, dat 10 weken duurt. Alle For Honor spelers ontvangen beloningen gebaseerd op de prestaties van hun factie. Aan het einde van ieder seizoen start de Faction War opnieuw.



Extra content, inclusief nieuwe helden, maps en wapens wordt na de lancering over de drie seizoenen verspreid. Spelers die in het bezit zijn van de Season Pass, ontvangen vroegtijdige toegang tot bepaalde elementen van deze content.