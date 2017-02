Dragon Ball Fusions is nu uit voor Nintendo 3DS

17 feb. 2017 12:43 12:43

BANDAI NAMCO Entertainment Europe brengt vandaag DRAGON BALL FUSIONS uit, een nieuwe Dragon Ball-game voor de Nintendo 3DS. Fuseer bekende Dragon Ball-personages tot nieuwe krijgers in deze fast-paced RPG.



DRAGON BALL FUSIONS, ontwikkeld door het Japanse Ganbarion Co. Ltd., laat je vechten, characters customizen en items verzamelen. De game brengt een grote collectie characters, afkomstig van Dragon Ball tot Dragon Ball Super. Fuseer ze om gloednieuwe, krachtige krijgers te maken: de mogelijkheden zijn eindeloos. Verken een nieuw, origineel Dragon Ball-verhaal in Adventure Mode of laat je skills zien in Multiplayer Battle Mode.