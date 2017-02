Bethesda werkt aan 7 projecten op dit moment

- Gerelateerde berichten - [20-06-2016] Bethesda gaat uploaders gestolen mods aanpakken [02-02-2016] Bethesda houdt weer show op de E3 [21-12-2015] Klantenservice medewerkers Bethesda op straat gezet [09-12-2015] Bethesda opent nieuwe studio [08-12-2015] Bethesda heeft nog veel ideeŽn voor grote games [11-11-2015] Bethesda verdedigt framerate PS4-versie Fallout 4 [27-08-2015] Bethesda: We lanceren zo'n 3 of 4 grote games per jaar [24-07-2015] Bethesda komt met Fallout Anthology [17-07-2015] Magere line-up van Bethesda voor de GamesCom [26-06-2015] Bethesda: Geannuleerde Doom voelde als Call of Duty met een Doom-jasje [08-05-2015] Bethesda gaat Fallout 4 gameplay tonen op E3 [04-03-2015] Bethesda kondigt Wolfenstein: The Old Blood aan [21-01-2015] Bethesda kondigt release The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited aan voor consoles [12-09-2013] Bethesda kondigt Game of the Year edition aan voor Dishonored [08-08-2013] Bethesda neemt toppers mee naar de GamesCom [16-07-2013] Bethesda heeft geen plannen voor de Wii U [19-04-2013] Eerste beelden van Bethesda's The Evil Within [16-04-2013] Bethesda is klaar met Skyrim's DLC [08-09-2012] Wii U past nog niet in plannen van Bethesda [29-02-2012] Bethesda: Doom 4 is niet geannuleerd [28-02-2012] Bethesda werkt met volgende generatie hardware [10-01-2012] Bethesda treft schikking omtrent Fallout MMO-conflict [08-12-2011] Bethesda komt met work-arounds voor Skyrim [07-12-2011] Bethesda reageert op PS3-lag uitspraken van Obsidian [08-09-2011] Coop van RAGE in beeld gebracht door Bethesda [09-08-2011] Bethesda: RAGE draait prima op de PS3 [11-04-2011] Bethesda vervroegt release Brink [14-03-2011] Bethesda kondigt Prey 2 officieel aan [22-09-2010] DLC voor Fallout: New Vegas hangt af van Bethesda [02-06-2010] Line-up met toppers van Bethesda voor de E3 [16-03-2010] Bethesda komt met nieuwe game Hunted: The Demon's Forge [20-08-2009] Nieuwe game van Bethesda over 'n maand aangekondigd [15-08-2009] Nieuwe game in de maak bij Bethesda, geen Elder Scrolls vervolg [31-07-2009] Namco Bandai Partners en Bethesda Softworks kondigen releasedatum WET aan [27-07-2009] Bungie ziet in Bethesda nieuwe uitgever voor hun topgame [18-05-2009] Bethesda plant gewelddadige game voor de Wii in [25-02-2009] Bethesda: Fallout 3 DLC blijft Xbox 360/PC exclusive [09-12-2008] Splash Damage en Bethesda werken aan AAA-titel [02-08-2008] Bethesda: Xbox is ons lead platform wegens gebruikgemak [21-04-2008] Bethesda nog niet bezig met DLC voor Fallout 3 [06-11-2007] Fallout 3 Portal map, mede mogelijk gemaakt door Bethesda [26-10-2007] Bethesda twijfelt over eventuele demo voor Fallout 3 [11-08-2007] Bethesda werkt aan AMF Bowling Pinbusters! [01-05-2007] Bethesda brengt patch voor Xbox 360/PC versie van Shivering Isles [17-04-2007] Bethesda: geen expansion meer voor Oblivion [20-03-2007] Bethesda: porten van Oblivion naar de Wii niet mogelijk [21-02-2007] Bethesda en Big Huge Games werken aan nieuwe RPG [20-02-2007] Bethesda richt zich enkel op RPG's [26-10-2006] Bethesda komt met Rogue Warrior naar de Xbox 360 Framerate analyse van Horizon: Zero Dawn

Outcast - Second Contact verplaatst naar herfst

Gedefinieerde keywords:



Ook interessant en gerelateerd... 20-06-2016 -

02-02-2016 -

21-12-2015 -

20-06-2016 - Bethesda gaat uploaders gestolen mods aanpakken 02-02-2016 - Bethesda houdt weer show op de E3 21-12-2015 - Klantenservice medewerkers Bethesda op straat gezet

Gedefinieerde keywords: Bethesda