Crystal Dynamics verhuist naar nieuwe studio

22 feb. 2017 06:42 06:42

De Tomb Raider developer Crystal Dynamics is uitgebreid naar een nieuwe en verbeterde studio. Dat heeft Square-Enix bekend gemaakt. Na maanden van planning en veel lange nachten is de studio nu opgezet en zijn de mensen aan het werk op de nieuwe locatie. De nieuwe studio biedt meer kantoorruimte en team conference rooms. Ook zijn de rooms sound proof waardoor teams onderling minder last van elkaar hebben. Ook zijn er ontzettend veel 4K-schermen geplaatst waarop presentaties gehouden worden. Crystal Dynamics werkt op dit moment hard aan The Avengers Project, welke nog officieel onthuld moet worden.