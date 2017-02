Nieuwe FF XV content en Nier Automata Collaboration verkrijgbaar

22 feb. 2017 06:46 06:46

Square Enix Ltd. lanceerde vandaag het FINAL FANTASY XV Booster Pack +. Dit is nu verkrijgbaar voor alle bezitters van een seizoenspas.



Het Booster Pack + bevat krachtige voorwerpen die spelers een voordeel bieden in de strijd en hun visvaardigheden verbeteren. Inbegrepen zijn de volgende voorwerpen:



- Ragnarok – Een zwaard voor één hand waarmee spelers een krachtige Warp-strike aanval kunnen uitvoeren

- Dragon Drain – Een vishengel die de bewegingen van vissen afremt, waardoor het makkelijker wordt om sterke vissen te vangen

- Avior – Een molen die vissen makkelijker kan binnenhalen, doordat de vissen HP verliezen naarmate de duurzaamheid van de lijn afneemt



Het Booster Pack (Free Version), gratis DLC met onder andere het Magitek Exosuit, zal later verschijnen.



Door een andere nieuwe update (1.05) van deze week, zijn twee nieuwe muziektracks van de komende actie-RPG NieR: Automata™ (“Song of the Ancients/Destiny,” “Weight of the World”) toegevoegd aan de muziekspeler in FINAL FANTASY XV. Zo kunnen spelers al genieten van de sfeer van deze komende game terwijl ze met de Regalia, te voet of op een chocobo reizen. Andere toevoegingen en verbeteringen zijn onder meer:



- Toevoeging van timed quests

- Verhoogde level cap, van 99 naar 120

- Maximum aantal opgeslagen foto’s verhoogd van 150 tot 200

- De muziekspeler is nu ook beschikbaar tijdens het rijden op chocobo’s

- Ondersteuning voor verhoogde beeldverversing in PlayStation 4 Pro lite mode



A KING’S TALE: FINAL FANTASY XV was eerder alleen verkrijgbaar als pre-order-actie maar is vanaf 1 maart gratis voor iedereen verkrijgbaar, als download in de Xbox Games Store en de PlayStation Store. A KING’S TALE: FINAL FANTASY XV is een actiespel met retro-stijl graphics en snelle combat. De actie speelt dertig jaar vóór de gebeurtenissen in FINAL FANTASY XV en draait om King Regis en zijn trouwe vrienden (Weskham, Cid en Clarus) die de koninklijke hoofdstad tegen aanvallen van monsters moeten beschermen.



Kenmerken van A KING’S TALE: FINAL FANTASY XV:



- Diepgaand vechtsysteem – Combo’s, counters en Regis' kenmerkende "Warp Strike" garanderen bliksemsnelle realtime gevechten die van de speler zowel scherpe reflexen als slimme tactieken vereisen.

- Vrienden – De drie verschillende vrienden hebben elk hun eigen aanvalsvormen en unieke superacties die enorm veel schade veroorzaken.

- Magie – Zet het slagveld in vuur en vlam, bevries je vijanden, of elektrocuteer je vijanden met de respectievelijke Fire-, Ice- en Lightning-magie.

- Summons – Roep epische Astral-wezens op die je vijanden op adembenemende wijze verpletteren.



FINAL FANTASY XV is nu wereldwijd verkrijgbaar voor de Xbox One en het PlayStation 4-systeem.