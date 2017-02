Meer details over release Outcast - Second Contact

22 feb. 2017 06:47 06:47

Yves Grolet, oprichter van Appeal Studios en Game Director van Outcast – Second Contact heeft een interview gegeven aan fans van de Outcast-serie. Daarin besprak hij de vorderingen die zijn studio maakt met de game en de uitgestelde release.



“In overeenstemming met onze uitgever Bigben, hebben we besloten de release van de game uit te stellen tot dit najaar. Dankzij de extra tijd kunnen we de graphics en gameplay verbeteren, en spelers nog dieper onderdompelen in Outcast - Second Contact. We besteden veel aandacht aan het gevechtssysteem en de AI voor een ervaring die zich kan meten met de beste actiegames,” verklaarde Yves Grolet tijdens het interview.



Outcast – Second Contact is een reboot van de adventure game uit 1999. Outcast was één van de eerste ‘open wereld’-games, won meer dan 100 prijzen, en blijft een baanbrekende titel in het Action/Adventure-genre.



In de nabije toekomst ontdekt de mensheid de parallelle wereld Adelpha. Maar door deze ontdekking heeft de Amerikaanse regering per ongeluk een verstoring in de ruimte-tijd veroorzaakt die de aarde dreigt te vernietigen.

Jij bent Cutter Slade, voormalige marinier van de Special Forces. Samen met een team wetenschappers moet je proberen de schade te herstellen. Door onvoorziene gebeurtenissen, belandt je echter op een onbekende planeet. Nu rust de toekomst van beide werelden in jouw handen.



Outcast – Second Contact verschijnt dit najaar voor PlayStation®4, Xbox One en PC. De game wordt van 1 – 3 maart getoond tijdens de Game Developers Conference in San Francisco.