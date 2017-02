Final Fantasy XIV fan fest vindt climax met aankondiging reis naar oosten in Stormblood

22 feb. 2017 06:49 06:49

Tijdens het uitverkochte FINAL FANTASY XIV Fan Festival in Frankfurt, Duitsland, onthulde SQUARE ENIX dat spelers van de populaire MMORPG niet alleen als verzetsleden kunnen strijden voor de bevrijding van Ala Mhigo, maar ook naar Doma en omringende gebieden kunnen reizen in de tweede expansion, Stormblood. Deze natie in het Verre Oosten werd al vaker genoemd in de verhaallijn van FINAL FANTASY XIV, maar nu kunnen spelers dus echt vertrekken vanaf de kust van Eorzea om een geheel nieuwe regio in de wereld Hydaelyn te verkennen.



Producer/director Naoki Yoshida kwam tijdens zijn keynote-presentatie op het evenement met meer nieuws en onthullingen voor Stormblood, inclusief het volgende:



• Nieuwe Job – Samurai (DPS Role): Samurai is naast red mage een van de nieuwe jobs die debuteren in Stormblood. De met een katana gewapende samurai is een krachtige melee-aanvaller en meester in “Iai”-zwaardvechttechnieken waarmee hij energie in zijn katana kan opslaan voor speciale aanvallen. Deze nieuwe job laat spelers tijdens hun ontwikkeling de kunst van “Sen” leren en perfectioneren, daarbij gebruik makend van drie krachten: “Setsu” (sneeuw), “Getsu” (maan) en “Ka” (bloem).



• Nieuwe stad – Kugane: Gesitueerd in Hingashi. Deze op een eilandengroep in het Verre Oosten gevestigde natie voert een strikt isolationistisch beleid, waarbij Kugane als enige havenstad is geopend voor buitenlandse handelsvoertuigen. Binnen de muren van de stad is geweld streng verboden.

• Extra Beast Tribe en Primal: De Ruby Sea is één van de vele nieuwe gebieden die toegankelijk zijn op het continent Othard. Het is het rijk van de Kojin, gedreven handelaars die wonen in onderwatervestingen en de omgang met andere rassen verwelkomen. De Kojin geloven dat een unieke god huist in elk object en verzamelen schatten waarin zich volgens hen krachtige goden bevinden. Net als de andere Beast Tribes van Eorzea aanbidden de Kojin een specifieke Primal: Lord of The Revel, Susano.

• Nieuwe dungeons: Terwijl avonturiers in Stormblood het uitgestrekte Othard verkennen, kunnen ze vele nieuwe en uitdagende kerkers vinden, inclusief Yanxia en The Azim Steppe.

• Woonwijken: De langverwachte nieuwe woonwijk, Shirogane, is ook aangekondigd. Dit gebied in Kugane biedt spelers toegang tot een nieuwe stijl huizen, inclusief Oosters getinte woningen en straten.