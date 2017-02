Nieuwe DLC beschikbaar voor RIDE 2

22 feb. 2017 13:11 13:11

Milestone maakt vandaag bekend dat er vanaf nu nieuwe DLC beschikbaar is voor Ride 2, namelijk het RIDE 2 2017 Top Bikes Pack. Deze DLC is verkrijgbaar voor Windows PC/STEAM, PlayStation 4 en Xbox One.



De DLC kan kosteloos gedownload worden door Season Pass Members, of worden aangeschaft voor 5,99€.



RIDE 2 2017 Top Bikes Pack bevat de mooiste motors van 2017, namelijk:



• Ducati Superleggera 1299: Een pronkstuk van technologie en performance: 215 hp en 156 kg. Hier zijn maar 500 modellen van gemaakt.

• Ktm 1290 Super Duke R 2017: Het beest is terug in een nog brutere versie. Vlieg door de lastigste bochten op dit monster.

• Husqvarna Vitpilen 401 Aero: Je kunt je ogen niet van dit extreme, innovatieve design afhouden!

• Honda CBR 1000 SP2 2017: Dit model heeft een 14 procent betere weight/power-ratio dan het vorige model. Hij is namelijk 15 kg lichter en 11 hp krachtiger.

• Kawasaki ZX-10 RR 2017: Een authentieke race-machine, waar maar 500 units van gemaakt zijn.

• Suzuki GSX-R 1000R 2017: Een van de krachtigste motors in zijn klasse, met een perfecte balans tussen stabiliteit en besturing.